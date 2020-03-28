هل يحمي "تطعيم الطفولة" من كورونا؟

نشر الإعلامي أحمد فايق على صفحته الشخصية بـ"فيس بوك"، بوست كتب فيه على لسان الدكتور أسامة حمدي الأستاذ في جامعة هارفارد بعنوان: "ربما يحمينا الله من فيروس كورونا بتطعيم تلقيناه جميعًا في الصغر...؟!!، ملحوظة : هذه دراسات علمية قيد التأكيد بالتجارب وحتى الآن غير مؤكدة".

وأضاف: "أنظر الى أعلى يدك اليسرى فقد تجد علامة لم يمحها الزمن، وربما تتذكر ذلك اليوم الذي تلقيت فيه أصعب تطعيم في حياتك والذي ألهب يدك لعدة أيام، ولكن هذا التطعيم الذي تلقيته صغيرًا وتألمت منه ربما ينقذ حياتك الآن من فيروس كورونا Covid-19. فالتطعيم ضد الدرن (السل) والذي اكتشفه الباحثان الفرنسيان كالميت وجورين عام 1921 بعد 13 سنة من البحث والذي يسمي لقاح BCG ينبه الجهاز المناعي بشدة ضد الكثير من فيروسات الجهاز التنفسي ويبقى تأثيره مدى الحياة في معظم الناس كما يستخدم في علاج بعض سرطانات المثانة لقوة تأثيره على الجهاز المناعي للجسم".

وتابع: "وقد وجدت الدراسات المعملية الحديثة والتي نشرت منذ أيام أنه ربما يحميك من فيروس كورونا الجديد. لذا فإن أستراليا واليونان وبريطانيا وهولندا تجري الآن أبحاثًا على هذا اللقاح ولذلك الغرض. فأستراليا على سبيل المثال تقوم بتطعيم 4000 شخص من كبار السن ومن الأطباء والممرضين المعرضين للخطر في دراسة ضخمة".

وواصل: "ومن حظنا نحن المصريين أن معظمنا تلقى هذا التطعيم في صغره. فإذا نظرت إلى خريطة العالم المرفقة ستجد أن الدول باللون الأصفر مازالت تقوم بتطعيم مواطنيها في حين أن كثير من الدول كانت تقوم بتطعيم مواطنيها ضد الدرن ثم توقفت تمامًا وتظهر في الخريطة باللون البنفسجي ومنهم أستراليا وإسرائيل ومعظم دول أوربا التي ينتشر فيها المرض حاليًا. أما الدول التي لا تُطعِّم مواطنيها على الإطلاق وتظهر باللون الأحمر فهم إيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا".

واختتم: "ربما يفسر ذلك زيادة الإصابات والوفيات في إيطاليا والزيادة السريعة في عدد الحالات المصابة لأزيد من 100 ألف في أمريكا؟ أصدقائي بمصر يذكرون لي سرعة شفاء الحالات المصابة في فترة وجيزة بالمقارنة بالدول الأخرى! فهل لذلك علاقة؟ لو كان كل هذا صحيحًا فإن رحمة الله بنا كبيرة وتعطينا هذه الملاحظة أملًا كبيرًا في عبور هذه الفترة العصيبة لهذا الوباء. وهذا كل ما أتمناه لأهلي وأحبابي في مصر".

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