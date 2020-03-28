إجراءات عاجلة لتعويض المتضررين من موجة الطقس السيئ بمحافظة المنوفية

فى إطار توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، باتخاذ إجراءات عاجلة حيال المتضررين من موجة الطقس السيئ بنطاق المحافظة فضلا عن صرف التعويضات اللازمة، عقد اليوم اللواء علاء رشاد سكرتير عام المحافظة، اجتماعاً بحضور وكيل وزراة التضامن الاجتماعي، ومدير جمعية الهلال الأحمر بالمنوفية، ومندوب مؤسسة مصر الخير، بقاعة الإجتماعات بديوان عام المحافظة، لمناقشة التعويضات.

وفي مستهل الاجتماع، أشار السكرتير العام، بأنه تم إعداد قاعدة بيانات بالمتضررين من أثار الأمطار بنطاق المحافظة، وذلك من خلال اللجان المشكلة بقرار المحافظ، وبالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي والأجهزة الأمنية، كما وجه بتشكيل لجان برئاسة وكيل مديرية التضامن الاجتماعي وعضوية كل من نائب رئيس الوحدة المحلية ومندوب من جمعيات الهلال الأحمر ومؤسسة التكافل الاجتماعي ومصر الخير، تكون مهمتها تحديد حجم الخسائر والممتلكات لتصنيف أولوية المواطنين المتضررين، مؤكداً بأنه سيتم استمرار صرف المساعدات المالية للمتضررين وكافة التعويضات بشكل عاجل.

هذا وقد وجه السكرتير العام وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بتفعيل دور المشاركة المجتمعية من خلال الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني للمساهمة في تعويض المتضررين، مشددا على رؤساء الوحدات المحلية بسرعة إنهاء الإجراءات القانونية بشأن استخراج تراخيص الإحلال والتجديد للحالات التي تم تحديدها من خلال اللجنة المشكلة بقرار المحافظ ومحضر الشرطة وذلك عقب الانتهاء من مدة الحظر.

من الجدير بالذكر أن محافظ المنوفية قد سبق وأصدر قرارا بتشكيل لجان لحصر المتضررين من أفراد وممتلكات من موجة الطقس السيئ، وتم صرف إعانات فورية لحالات الوفاة والإصابة، وجاري استكمال صرف باقي التعويضات.