محافظة كفر الشيخ توجه بتطهير ماكينات الصرف الٱلي ومنه التكدس أمامها

كلف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتعظيم دور المشاركة المجتمعية لمكافحة العدوى ومنع أو انتشار مُحتمل لفيروس كورونا المستجد (COVID-19)، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تتخذها أجهزة المحافظة.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سيدي سالم برئاسة المهندسة عايدة ماضي، رئيس المركز والمدينة، بمتابعة أعمال تنظيم صرف الرواتب والمعاشات أمام ماكينات الصراف الآلي والبنوك، لمنع أي تكدس أو تجمعات بالمشاركة المجتمعية من أهالى سيدى سالم وشباب المنظمة الدولية لحقوق الإنسان بكفرالشيخ.

حيث تم رش وتطهير ماكينات الصراف الآلي، وكذا وضع ملصقات تنظيمية على الأرض في نطاق الماكينات، والتوعية بالحفاظ على مسافة متر بين المواطن والآخر، وعدم لمس ماكينات الصراف بدون جوانتيات أو مناديل، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى الإجراءات الوقائية المُتخذة في المحافظة، والتي تضمنت أعمال التطهير بكافة المنشآت بما يشمل القطاع الحكومي والخاص والأماكن العامة ووسائل النقل والشوارع والميادين العامة بدائرة المحافظة، وتكثيف حملات التوعية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، وفق خطة الدولة وفي إطار من التعاون والتنسيق الفاعلين بين كافة الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني، في محاولة جادة لمنع أي انتشار مُحتمل لفيروس كورونا.