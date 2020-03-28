عاجل.. تسجيل 93 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في هولندا

سجلت السلطات الهولندية، 93 حالة وفاة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" في البلاد، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، في نبأ عاجل، ظهر اليوم، ولم تذكر القناة الإخبارية مزيدًا من التفاصيل.

كانت السلطات الصحية الهولندية، أعلنت، أمس، تسجيل 112 وفاة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأكد المعهد الوطني الهولندي للصحة العامة والبيئة، أن حصيلة ضحايا الفيروس في البلاد قد بلغت بذلك 546، موضحا أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بكورونا ارتفع منذ أمس الأول الخميس بـ1172 حالة وبلغ 8603.

وأشار المعهد الهولندي، إلى وجود مؤشرات على انخفاض وتيرة تفشي الوباء في هولندا، معربًا عن أمله في الإعلان في غضون أيام عما إذا كانت إجراءات التباعد الاجتماعي والتدابير الأخرى التي اتخذتها الحكومة لوقف انتشار الوباء، تؤتي ثمارها.