عاجل.. مصدر أمني ينفي وجود إضراب داخل السجون

نفى مصدر أمني، ادعاءات بعض الجماعات والمنظمات المشبوهة، بوجود إضرابات في السجون المصرية.

وكانت النيابة العامة، حذرت مروجي شائعات تفشي فيروس كورونا المستجد وإحداثه أضرار هائلة، مؤكدة على تعقب من يثبت تورطه في ذلك، وتطبيق القانون عليه.

وقالت النيابة، في بيان صادر عنها، أمس، إنه "إزاء المتداول في الأيام المنصرمة حول فيروس كورونا الـمُستَجَد وآثاره، وما استتبع ذلك من إجراءات اتخذتها مؤسسات الدولة وقايةً منه ونشراً للتوعية من أضراره، وبياناً لكيفية مكافحته واتقائه صونا للأنفس والأموال، عرض على النيابة العامة متهمين بجريمة نشر أخبار كاذبة حول هذا الفيروس، ولـمَّا كانت النيابة العامة تتابع عن كثب كل ما يتم نشره من أنباء في هذا الخصوص وخاصة المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يُنشَرُ بعضها دون الاستيثاق من صحتها، وما يحمله ذلك من خطورة؛ إذ يكدر الأمن والسلم العام".