وزير الإعلام: وزير الداخلية أكد تطهير وتعقيم السجون في مصر

أكد أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، أن وزير الداخلية، أكد له على تطهير وتعقيم كل السجون في مصر، مشيرًا إلى أنه طلب تصوير أعمال تعقيم السجون، لنشرها عبر وسائل الإعلام المختلفة.

ورد "هيكل"، خلال حواره مع الإعلامي سمير عمر، في برنامج "أهل مصر"، عبر قناة "سكاي نيوز"، على الشائعات التي جرى تداولها عن امتلاك مصر لمصل مضاد لفيروس كورونا، نافيًا حقيقة ذلك، معتبرًا أن ذلك نوع من "رمي البلاء الإعلامي" من البعض، وأنها إشاعة من أجل أن ترد الحكومة بنفيها.

وتابع: "احنا هنطلع مصل ازاي واحنا عندنا عدد المصابين قليل، والدول الكبيرة اللي عندها آلاف الإصابات، مطلعتش مصل".

وأشار إلى أن مراكز الأبحاث في جميع أنحاء العالم، تعمل على اكتشاف مصل جديد لعلاج الفيروس، مشيرًا إلى أن من سينجح في اختراع المصل، سيتمكن من إنقاذ البشرية.