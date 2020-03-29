"حياة كريمة" بالصعيد.. 33 قرية تشهد بناء وتطوير وحدات صحية بـ3 محافظات

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، تشمل إنشاء وتطوير ورفع كفاءة وتجهيز عدد 33 وحدة صحية، بتكلفة حوالى 500 مليون جنيه، بما يتوافق مع نموذج التأمين الصحي الشامل، وذلك ضمن مشروعات المرحلة الأولى بمبادرة حياة كريمة في 143 قرية، تصل تكلفتها لـ3.4 مليار جنيه.

وأضاف "قاسم"، في تصريحات لـ"الوطن"، أن المحافظات هى "أسيوط، المنيا، وقنا"، وتضم 27 وحدة صحية بقرى أسيوط، ٤ في قنا، و٢ بالمنيا، على أن تقوم الهيئة العامة للأبنية التعليمية، بإنشاء تلك الوحدات، والانتهاء منها في أقرب وقت تمهيدا لفتحها لخدمة المواطنين، وهى كالتالي:

27 وحدة في أسيوط

وجاءت هذه الوحدات في قرى أولاد إبراهيم بمركز أسيوط، الكوم الأحمر بمركز البداري، العزايزة بمركز الغنايم، جحدم بمركز منفلوط، الهمامية بمركز البداري، تاسا بمركز ساحل سليم، النواميس بمركز البداري، المسعودي بمركز أبوتيج، والشناينة بمركز صدفا.

ووشملت قرى بصرة بمركز الفتح، المعابدة الغربية بمركز أبنوب، ديروط الشريف بمركز ديروط، الطوابيه بمركز الفتح، بني شعران بمركز منفلوط، دكران بمركز أبوتيج، عرب الشنابلة بمركز أبنوب، عرب العطيات البحرية بمركز أبنوب، عرب الكلابات بمركز الفتح.

كما شملت عرب مطير بمركز الفتح، عواجه بمركز ديروط، كودية مبارك بمركز ديروط، مجريس بمركز صدفا، نجع خضر بمركز ديروط، نزة قرار بمركز منفلوط، نزله باقور بمركز أبوتيج، نزلة رميح بمركز منفلوط، ومسارة بمركز منفلوط.

وأكد "قاسم"، أن التطوير يمتد لـ4 وحدات صحية في محافظة قنا، ووحدتان بمحافظة المنيا