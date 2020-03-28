التنمية المحلية: التزام كبير من المواطنين بقرار حظر التجوال

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إنه قد تم الملاحظة من خلال غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية، والتقارير والصور التي ترد على مدار اليوم، أن هناك التزاما من قبل المولات والمحلات التجارية: "الشارع كان تقريبا مفيهوش ناس ماشية".

وأضاف "قاسم"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم" والذي يقدمه الإعلامي حسام حداد، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن ذلك المظهر الحضاري يدل على التزام عدد كبير من المواطنين بالمشاركة المجتمعية واستجابة لقرارات رئيس مجلس الوزراء ومناشدة الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الشأن، موضحا أنه وعلى مدار الأسبوع الماضي قد تم تطهير وتعقيم 55 ألف مبنى بالإضافة إلى رصد عدد من المخالفات من قبل أصحاب المحال التجارية وتم التعامل معهم وتطبيق الإجراءات القانونية عليهم.

وأكد أنه قد تم تحرير محضر لـ4257 من المحال التجارية التي قامت بخرق قانون الحظر وتم تشميعهم وتحرير مخالفة: "تشميع بالشمع الأحمر، وبلغت عدد المقاهي والكافيهات اللي صادرنا الشيش منها 4748 على مدى أسبوع كامل"، مشيرا إلى أنه وبالنسبة للمراكز التعليمية التي تم إغلاقها في المحافظات قد وصل تعدادها لـ4045 مركزا تعليميا منذ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء الأول: "الأسواق الشعبية اللي تم إلغاؤها بلغت نحو 1449 سوقا، كما تم إغلاق 1656 قاعة أفراح على مستوى الجمهورية".