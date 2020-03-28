حملات مكثفة لمتابعة تطبيق قرارات الإغلاق وحظر التجوال بالإسماعيلية

أكد المحاسب متولي حسن رئيس مركز ومدينة فايد، شن حملات مكثفة لليوم الرابع على التوالي، للتأكد من التزام المواطنين بغلق المحال التجارية، وتطبيق إغلاقها إغلاقًا كاملًا يومي الجمعة والسبت.

كما تابعت الحملات أيضًا عدم إقامة السوق الأسبوعي بقرية أبو سلطان، ومنع أي تجمعات داخل المدينة أو القرى التابعة لها، فضلًا عن استمرار تعقيم الشوارع والمنازل، وإغلاق الشواطئ والقرى السياحية التابعة للمدينة.

وأكد اللواء عمر إدريس رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق، مواصلة حملات التعقيم والتطهير بالمدينة والقري، تنفيذًا لتعليمات اللواء شريف بشارة محافظ الاسماعيلية بضرورة استمرار حملات التعقيم والتطهير بالمدن والقري واتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، ومتابعة الحملات لاستمرار غلق المقاهي والنوادي والأسواق وقاعات الأفراح، والتأكد من الغلق طوال أيام الجمعة والسبت.

وأشار العميد وائل حمزة رئيس مدينة الإسماعيلية، إلى أنه تم التأكيد على استمرار إغلاق سوق الجمعة إغلاقًا كاملًا يومي الجمعة والسبت، ومواصلة متابعة الأندية ومراكز الشباب والأسواق الفرعية، وذلك بالتنسيق مع قوات الأمن والوحدات المحلية للأحياء الثلاثة، حيث يتم تنظيم دوريات شرطية نهارًا وفى فترة الحظر التى تبدأ من الساعة الخامسة لإغلاق المحلات والساعة السابعة لحظر خروج المواطنين.