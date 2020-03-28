بسبب كورونا.. منح صلاحيات إضافية لشرطة لندن لـ6 أشهر

في خطوة غير عادية، جرى منح شرطة لندن سلطات إضافية لمواجهة تداعيات وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" على المدينة، وبحسب التفويض الجديد الممنوح للشرطة في إنجلترا، لن يُسمح لأحد بمغادرة منزله "دون عذر معقول".

ودخلت هذه التدابير حيز التنفيذ فورا وستستمر لفترة 6 أشهر، مع إجراء مراجعة لها كل 3 أسابيع، وفقا لما ذكرته قناة"العربية" الإخبارية، وسيعاقب الأشخاص الذين يتجاهلون الأوامر بغرامة قدرها 60 جنيهاً إسترلينياً، ثم 120 جنيها إسترلينيا في حال تكرار المخالفة، وستتضاعف هذه الغرامة في كل مرة.

وستكون الشرطة قادرة على أن تأمر الناس بالعودة إلى منازلهم أو مغادرة أي مكان، كما ستتمكن من تفريق ومنع التجمعات.

والسلطات الجديدة الممنوحة للشرطة تمكنها من التأكد من أن الآباء يفعلون كل ما بوسعهم لمنع أطفالهم من خرق النظام، ومن إصدار غرامات تدفع إلزاماً في غضون 14 يوماً.

ويمكن للشرطة إحالة أي شخص لا يدفع الغرامة إلى المحكمة، وإذا رفض الامتثال أمامها يمكن للشرطة اعتقاله، وبموجب الإجراءات الصارمة لمكافحة انتشار الوباء التي أعلنها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في وقت سابق من هذا الأسبوع، لا يُسمح للأشخاص بمغادرة المنزل إلا لأسباب محددة.

وتشمل هذه الأسباب التسوق من أجل "الضروريات الأساسية" مع تقليل هذه الطلعات بقدر الإمكان، كما يُسمح للناس بممارسة نوع واحد من التمارين الرياضية الخارجية في اليوم، مثل الجري أو المشي أو ركوب الدراجة.

ويسمح للسكان الخروج من منازلهم لأسباب طبية ولتقديم الرعاية والمساعدة لـ"شخص ضعيف"، ويمكن أيضاً التنقل من وإلى مكان العمل، لكن فقط إذا كان ذلك "ضرورياً للغاية" وإذا استحال القيام بالعمل من المنزل.