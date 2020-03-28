محمد رمضان يتعاون مع مطرب نيجيري في الصيف المقبل

أعلن الفنان محمد رمضان، عن عمل غنائي سيجمعه بالمطرب النيجيري دامي كران، من خلال فيديو نشره عبر حسابه على إنستجرام.

وظهر "رمضان" في مقطع الفيديو، مع درع أفريقيا الذي حصل عليه (جائزة المطرب الأكثر شعبية في أفريقيا)، وكانت الخلفية الصوتية للفيديو مقطع من إحدى أغنيات المغني النيجيري.

وكتب رمضان معلقًا على الفيديو: "صيف 2020".

وأعلن الفنان محمد رمضان، أنه سيطرح البوستر الرسمي لمسلسله الجديد "البرنس"، الذي من المقرر أن يخوض به السباق الرمضاني، قريبًا، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

مسلسل "البرنس"، من تأليف وإخراج محمد سامي، وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبدالعزيز، عبدالعزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، وأحمد داش، وعدد آخر من الفنانين.

ويسجل "البرنس" التعاون الثاني بين محمد سامي ومحمد رمضان في الدراما التلفزيونية، بعدما قدما سويا مسلسل "الأسطورة" عام 2016، وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا، وأعلى نسب المشاهدة.