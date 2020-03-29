للمصريين فقط.. تفاصيل "شهادة أمان" من بنك مصر

يقدم بنك مصر لعملائه، شهادة أمان المصريين، وهي شهادة ادخارية لمدة ثلاث سنوات، وتجدد تلقائيا لمدتين فقط، يقوم يصدرها البنك، مساهمة منه في فكرة دعم مبادرة الشمول المالي، فهي شهادة اسمية بالجنيه المصري، وتشمل وثيقة تأمين على الحياة، بالإضافة إلى سحب على جوائز قيمة.

وتقدم "الوطن" فيما يلي، تفاصيل وشروط شهادة أمان المصريين من بنك مصر، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة.

خصائص وشروط شهادة أمان المصريين

ـ الشهادة اسمية، ولا يجوز تداولها أو تظهيرها أو تحويل قيمتها أو خصمها أو رهنها، لغير البنك المصدر.

ـ للمصريين الأفراد من سن 18 سنة، حتى 59 سنة.

ـ تبدأ من فئة 500 جم ومضاعفاتها، بحد أقصى 2500 جنيها مصريا.

ـ عائد 16% يصرف في نهاية مدة الشهادة 3 سنوات، بعد خصم قيمة أقساط التامين من العائد.

ـ تصرف العائد من خلال بطاقة الدفع مقدما، أو المحفظة الإلكترونية أو حساب العميل الحالي.

ـ الإعفاء من كل المصاريف خلال شراء الشهادة.

ـ لا يجوز الاقتراض بضمان هذه الشهادات.

ـ تصرف قيمة التعويضات المستحقة وكذلك مبلغ الشهادة المستحقة للورثة الشرعيين، المستفيدين من خلال شركة مصر لتأمينات الحياة.

يمكنك أن تربح الشهادة جائزة تصل الى 10,000 جنيها مصريا، معفاة من الضرائب، حيث تمثل كل 500 جنيها فرصة فوز من خلال السحب، الذي يتم كل ثلاثة أشهر.

ـ يمكنك اختيار صرف مبلغ التعويض، كمبلغ واحد في حالة الوفاة، سواء الوفاة طبيعية أو الوفاة عن طريق حادث.