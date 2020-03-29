"عمها أنهى حياتها".. تفاصيل جثمان فتاة مقتولة أمام فيلا الفنانة نجلاء فتحي

كشفت تحقيقات النيابة العامة، تفاصيل وجود جثمان لفتاة عشرينية، أمام فيلا الفنانة المعتزلة نجلاء فتحي في الفيوم، وأن الفتاة القتيلة، ألقاها القاتل وهو عمها في مصرف مائي، بعد قتلها، بزعم أن سلوكها سيئًا، وتربطها علاقات غير شرعية بالشباب، وأن منفذ الجريمة، أراد إخفاء الجثمان للهرب من المسؤولية القانونية، فألقى به في مصرف مائي قبل أن يقودها التيار إلى جوار فيلا الفنانة.

وجددت النيابة، حبس المتهم لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق، بعد أن اعترف باستدراج ابنة أخيه، إلى منزله قبل أن يقيدها بالحبال ثم يشنقها، مدعيًا أقدم على فعلته بسبب الشك بسلوكها، وعقب انتهاء المتهم من الإدلاء بأقواله، قررت النيابة حبسه بتهمة القتل العمد، وأثبتت معاينة النيابة وجود لآثار خنق حول رقبة المجني عليها، وهو ما يتواكب مع اعتراف المتهم.

وأفادت التحقيقات، بأن مزارعًا يعمل في فيلا الفنانة المعتزلة نجلاء فتحي بالفيوم، عثر على جوال يطفو فوق المياه، التي يروي منها زرعه، دفعه الفضول إلى فتح الجوال، ليعرف ما بداخله، وكانت المفاجأة التي أذهلته، عندما وجد جثة لفتاة في العقد الثالث من عمرها، قتيلة، ليتم إبلاغ النيابة التي باشرت التحقيق، في محاولة للوصول إلى هوية الفتاة.