مش هتصدق.. مصريون على كورنيش السويس في عز أزمة كورونا (صورة)

تجمع المئات من المواطنين بمحافظة السويس اليوم السبت، على الكورنيش، على الرغم من التحذيرات الحكومية الرسمية بسبب خطورة التجمعات والعدوي من خلالها بفيروس كورونا.

وشهد كورنيش السويس منذ الصباح إلى المساء توافد أعداد كبيرة من الأسر من أجل قضاء اليوم بالكورنيش.

وناشد مسئولي محافظة السويس المواطنين بضرورة التزام المنزل والابتعاد عن التجمعات داخل الأماكن العامة بالمحافظة.

وأكد محافظ السويس اللواء عبدالمجيد صقر، أنه يطالب المواطنين بضرورة الأبتعاد عن التجمعات لخطورتها الشديدة، مؤكدا حرص مسئولي المحافظة علي صحة المواطنين.

وكانت الشرطة بالمحافظة قامت بمتابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بأغلاق المتاجر والمحلات التجارية أيام الجمعة والسبت.