ضبط سيارتين محملتين بالخضراوات قُبيل بيعها في السوق السوداء بكفر الشيخ

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، تكثيف الحملات التموينية للمرور على الأسواق والمحلات العامة والمجمعات ومنافذ بيع السلع، بمركز ومدينة سيدي سالم، تحت إشراف المهندسة عايدة ماضي، رئيس المركز، للتأكد من توافر السلع وجودتها والإعلان عن الأسعار وكذلك الصلاحيات.

وخلال المرور تم ضبط سيارتين محملتين بالخضروات، كان من المُزمع بيع حمولتهما في السوق السوداء، حيث تم التحفظ عليهما وتشكيل لجنة من رئاسة المركز والمدينة والمجتمع المدني للإشراف على عملية البيع للمواطنين بسعر الجملة بمعرفة أصحاب السيارتين.

هذا وقد تم اتخاذ كافة الإقرارات اللازمة على أصحاب السيارتين بعدم معاودة الفعل، لعدم التعرض للمُساءلة القانونية جراء استغلال الظروف الحالية للتلاعب بقوت الشعب وبيع السلع الغذائية بأزيد من سعرها.

وشدد محافظ كفرالشيخ، على تكثيف الحملات وإحكام السيطرة على الأنشطة التموينية والتجارية والمنافذ والأسواق، في إطار مكافحة الممارسات الاحتكارية والجرائم التموينية، وضبط الأسعار للتأكد من جودة وتوافر السلع ومصدرها ووصول الدعم لمستحقيه، ومنع استغلال الظروف الراهنة في احتكار بعض السلع الاستراتيجية وحجبها عن التداول بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.