نبيلة مكرم: لدينا طلبات كثيرة من العالقين في الخارج للعودة إلى مصر

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إن الوزارة تلقت الكثير من الاستفسارات، المناشدات، والطلبات عبر غرفة عملياتها، فور بداية أزمة انتشار فيروس كورونا.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة "إكسترا نيوز": "مفيش بيت في مصر مفيهوش حد في الخارج، سواء زيارة، رحلة سياحية، رحلة عمل، أو طلاب، وكان لا بد من التجاوب معها".

وأشارت إلى أن قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، باقتراح من الوزارة، تشكيل لجنة مكونة من وزارات الهجرة، الخارجية، الصحة، الطيران المدني، الداخلية، والنقل، تهدف إلى ربط كل عناصر العمل لإعادة هؤلاء العالقين.

وتابعت: "الدولة في هذه الأزمة بتبص لأولادها في الخارج وتعطي الأولوية للعالقين".