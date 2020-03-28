ضمن الإجراءات الوقائية.. 3 قرارات حكومية جديدة لمواجهة فيروس كورونا

بعد تفشي فيروس كورونا المستجد في عدد كبير من دول العالم، واتخاذ عدد من الاحتياطات والإجراءات الاحترازية بهدف السيطرة على المرض، اتخذت الحكومة المصرية حزمة من القرارات منها تعليق الدراسة، وفرض حظر تجوال لحركة المواطنين بشكل جزئي.

وأصدرت الحكومة 3 قرارات جديدة لمواجهة فيروس كورونا المستحدث اليوم، في محاولة لمنع انتشاره، وتستعرض "الوطن" تلك القرارات..

منع تصدير البقوليات

أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قراراً بوقف تصدير جميع أصناف البقوليات لمدة 3 أشهر اعتباراً من تاريخ نشر القرار بالوقائع المصرية.

ويأتي هذا القرار لتوفير احتياجات المواطنين من السلع وبصفة خاصة السلع الأساسية، ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة خلال المرحلة الحالية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

إغلاق الشواطئ

أصدر عدد من المحافظين بالمدن الساحلية مثل الإسكندرية، وبورسعيد، ومطروح، والبحر الأحمر، قرارا بإغلاق الشواطئ لمنع التجمعات، خوفًا من انتشار فيروس كورونا المستحدث.

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إنه أصدر قرارا بإغلاق الشواطئ الفترة المقبلة مؤقتا، حيث إن بعض أبناء المحافظات المجاورة تكالبوا على الكورنيش والشواطئ وهو ما يتنافى مع الإجراءات الاحترازية.

وتابع: "أصدرت القرار لمنع الاختلاط والزحام، وهذا الغلق مؤقت لمدة أسبوعين حفاظا على سلامة المواطنين".

محافظ الإسكندرية: قرار إغلاق الشواطئ الفترة المقبلة بسبب كورونا مؤقت

خطة لصرف المعاشات

في محاولة من الحكومة السيطرة على التكدس في مكاتب وهيئات التأمينات ومناف صرف المعاشات فقد قررت وزارة التضامن الآتي...

تقسيم أصحاب المعاشات على أيام متفرقة طوال الأسبوع الأول من شهر أبريل.

من يوم 1 و2 و4 من شهر أبريل، يمكن لأصحاب المعاشات الذين يتقاضون 1000 جنيه فأقل ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف من منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد وماكينات الصرف.

أما أصحاب المعاشات أكثر من 1000 جنيه وحتى 2000 جنيه ويبلغ عددهم 2.5 مليون فيمكنهم صرف المعاش أيام 5 و6 و7 أبريل.

أما أصحاب المعاشات أكثر من 2000 جنيه ويبلغ عددهم 1.8 مليون يمكنهم الصرف خلال أيام 8 و9 أبريل.

واعتبارًا من الأحد 12 أبريل يكون الصرف متاحا لكل من لم يقم بصرف معاشه، ومن يتخلف عن الصرف خلال المدة المحددة له يمكن له الصرف خلال الفترات اللاحقة.