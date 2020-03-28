تأجيل امتحانات الدراسات العليا بجامعة بنها إلى يونيو المقبل

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي، نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث، تأجيل امتحانات الدراسات العليا بكافة كليات الجامعة إلى الأول من شهر يونيو المقبل، نظرًا للظروف الخاصة بتعليق الدراسة، بسبب الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأشار الجيزاوي إلى أن امتحانات الدراسات العليا كان من المقرر لها الأسبوع الأخير من مارس الجاري وحتى منتصف شهر أبريل المقبل، وذلك بكليات الطب والطب البيطري والتمريض والتربية الرياضية، لكنها أُجلت بسبب إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكدًا على استمرار عقد المناقشات للرسائل العلمية التى تم تحديد مواعيد لها مسبقًا، مع التوجيه بتخفيف أعداد الحضور.

وكان الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، قد قرر تعليق جميع الفعاليات بالجامعة وكلياتها ومعاهدها ومراكزها من مؤتمرات وندوات ومهرجانات ومسابقات و احتفالات ومعارض ودوريات رياضية حتي إشعار آخر، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.