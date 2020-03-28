ضبط 100 كيلو سكر تمويني قبل بيعها في السوق السوداء بالمنيا

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مديرية التموين تواصل شن الحملات الرقابية على المخابز البلدية وعلى الأسواق لإحكام الرقابة على الأسعار، والتأكد من توافر جميع السلع الغذائية التي يحتاج اليها المواطنون بجميع مراكز المحافظة، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه فيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى ضبط 100 كيلو سكر تمويني قبل بيعها في السوق السوداء، وتحرير 55 مخالفة تموينية أخرى.

ووجه المحافظ، الأجهزة الرقابية بالاستمرار في تكثيف الرقابة التموينية على الأسواق، وتشديد الرقابة على منافذ البيع لمكافحة الممارسات الاحتكارية وضبط الأسعار، والتنسيق المستمر مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وشن حملات على المخالفين، مع تشديد الرقابة على أماكن تخزين السلع والمنظفات والمطهرات مع توافر جميع الاشتراطات الصحية والوقائية.

من جانبه أوضح الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن تحرير 55 مخالفة تموينية منها 48 مخالفة للمخابز البلدية، و7 مخالفات في مجال متابعة الأسواق، وضبط 100 كيلو سكر تمويني قبل بيعها في السوق السوداء.