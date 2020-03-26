محافظ المنيا يشيد بالتزام المواطنين بقرار حظر التجول

أشاد اللواء أسامه القاضي، محافظ المنيا بالتزام أبناء الإقليم بتنفيذ قرار حظر التجول، والذي أقره مجلس الوزراء من السابعة مساءً وحتى السادسة صباح اليوم التالي، في إطار خطة الدولة الشاملة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضح المحافظ، أن الشوارع والطرق في مراكز المحافظة قد خلت من المواطنين منذ السابعة مساءً من المواطنين، لافتا إلى التزام أصحاب المنشآت بالغلق في المواعيد المحددة، ما يؤكد وعي الأهالي واستجابتهم للدعوات التي أطلقتها الدولة، والإدراك الكامل لخطورة الإصابة بفيروس كورونا.

كما أشاد المحافظ بجهود الأجهزة الأمنية في متابعة التزام المواطنين بتعليمات الحظر، والتنسيق المستمر مع القوات المسلحة والأجهزة التنفيذية في التعامل مع أي حالات طارئة.

وطالب المحافظ الأهالي، بالاستمرار في الالتزام بالتعليمات حرصا على سلامتهم ومنعًا لانتشار العدوى.

وشدد المحافظ على استمرار حملات التعقيم للمنشآت الحكومية، وتكثيف الحملات الرقابية على المقاهي والمحلات والكافيتريات وجميع المنشآت والمؤسسات التي تضمنها قرار الغلق في المواعيد التي حددها قرار رئيس الوزراء.

كما وجه باستمرار الحملات الرقابية لمتابعة الأسواق والسلع، ومنع الاحتكار في جميع مراكز المحافظة.