استشاري عن انتشار كورونا في إيطاليا: إجراءات الحكومة كانت بطيئة

قال الدكتور رائد المجدلاوي استشاري الأشعة التخصصية في إيطاليا، إن الحكومة اتخذت إجراءات تدريجية ومتأخرة ما تسبب في تفشي الفيروس.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج "اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم عبر شاشة "DMC"، أن العديد من المواطنين الإيطاليين لم يأخذوا هذه الإجراءات على محمل الجد.

وتابع أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الإيطالية لم تكن كافية، حيث أنه عندما جرى فرض حظر التجول سُمح للمحال التجارية بأن تستمر في العمل، ما أدى إلى انتشار العدوى.

وأردف أن وزارة الصحة الإيطالية تتوقع بأن يقل عدد المصابين بالفيروس تدريجيًا، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن تسجيل أعلى عدد وفيات كان متوقعًا، بسبب وجود ما لا يقل عن 3600 مريض في الإنعاش، كما أن أعداد المرضى فاقت القوة الاستيعابية للمرضى.