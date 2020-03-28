لمواجهة كورونا.. فض سوق "حلوة" في مطاي بالمنيا

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم، مع كافة الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة، اتخاذ كافة التدابير اللازمة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وذلك لتنفيذ أعمال الرش والتطهير لجميع المصالح والمنشآت الحكومية والخدمية.

وفي هذا السياق، نفذت الوحدة المحلية بمركز أبوقرقاص، أعمال رش وتطهير لجميع المصالح الحكومية والخدمية بالمركز، وأماكن دور العبادة والمدارس والقري الداخلية للمركز، إضافة لإجراء حملات توعية من خطر الفيروس للمواطنين، وذلك بالمرور على المنازل بجميع أنحاء المركز وطرق الوقاية منها وطرق انتشارها وكيفية مقاومتها.

كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز مطاي، من إخلاء سوق تجمع فيه عدد من المواطنين بقرية "حلوة"، إضافة إلى متابعة الحالة العامة بالشوارع والأحياء والقضاء على أي تجمعات.

ونظمت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس بالمنيا، حملة كبرى لرفع الإشغالات، وتنفيذ أعمال تمهيد للطرق، ورفع المخلفات الصلبة وفض الأسواق وإجراء أعمال رش وتطهير الشوارع والأماكن العامة.