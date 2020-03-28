تساعد في الإبداع.. نفسيون يوضحون فوائد رسائل الدعم النفسي للأطباء

أعلنت الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، بدء تطبيق خطتها لتقديم الدعم النفسي للمصابين بفيروس كورونا المستجد، والفرق العلاجية، وفئات المجتمع المختلفة، في محاولة لدعم الأطباء، للاستمرار في عملهم، بمكافحة الفيروس.

وقالت الأمانة، في بيان، إن فريق الدعم النفسي، عقد عدة اجتماعات مع الإدارات المختلفة بوزارة الصحة، ومع عدة جهات دولية ومحلية عاملة في مجال الصحة النفسية والدعم النفسي، وكذلك العديد من أقسام الطب النفسي في الجامعات المصرية، للإعلان عن فتح باب التعاون مع الأفراد والجهات التي ترغب في التعاون المشترك.

الدكتور وليد هندي استشار الصحة النفسية، قال إن المكافأة والإثابة من أبرز المعززات التي تعمل على تنمية السلوك الإيجابي، ورفع الروح المعنوية للوصول إلى أفضل النتائج، موضحا أن أحدث الدراسات أكدت وجود محفزات معنوية أو مادية، تؤثر على جودة العمل وقدرة العاملين، والاستمتاع بما يؤدونه منه مهام.

وأضاف هندي لـ"الوطن"، أن رسائل وزارة الصحة للأطباء، تجسد المعاني المحفزة، فيشعر الطبيب بالمساندة والتأذر النفسي في تلك المعركة الشرسة، موضحا أنه لتجسد هذه الرسائل تلك المعاني، لابد أن تكون مختصرة.

ولفت إلى أنها تحوى كلمات بسيطة مثل كلمات "جيش مصر الأبيض"، بالإضافة إلى إرسال رسائل في المناسبات المختلفة، مثل أعياد الميلاد والزواج وغيرها من المناسبات السعيدة الخاصة بهم.

بينما قال الدكتور محمد هارون استشاري الطب النفسي، قال إن الدعم النفسي بكل أشكاله، له أثر نفسي جيد على متلقيه، موضحا أن تلقي الطبيب بعد يوم عمل طويل رسالة يحوي مضمونها، تقديرا لمجهوداته التي قام بها، لافتا إلى أن هذه الرسائل، تساعده على استمرار في عمله والابداع فيه.

وأضاف هارون لـ"الوطن"، أن هذه الرسائل، من المفضل أن تحوى رسائل تشجيعية، وتحوى كلمات بسيطة مبهجة تحث على مواصلة العمل، مشيرا إلى أنه يفضل أن تكتب هذه الرسائل بواسطة أساتذة للطب النفسي.