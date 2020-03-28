وزير الاتصالات عن بطء الإنترنت: العيب ممكن يكون في المواقع مش الشبكة

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، إن الحكومة المصرية نفذت السنة الماضية خطة توسعة للإنترنت، حيث تحسن مركزها على مستوى قارة أفريقيا لتصبح في المركز الثالث بدلًا من الأربعين.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر شاشة "الحياة"، أن الأحمال الموجودة على الشبكة فاقت ضعف الطاقة العادية الآن، بسبب جلوس المواطنين في المنازل، لتطبيق إجراءات الحظر.

وحول سبب بطء الإنترنت، قال وزير الاتصالات: "البطء مش بالضرورة من الشبكة، ويكون في أحيان كثيرة من المواقع التي نستخدمها والخاصة بالأفلام والبرامج الترفيهية، وتستقبل أعدادا وأحمالا ليست معدة لها".

وأتم: "زودنا البوابات الدولية التي نستقبل من خلالها البيانات من خارج مصر، وذلك بنسبة 60% لمواجهة هذه الأحمال منذ أسبوعين".