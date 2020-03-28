محافظ كفر الشيخ يتابع غلق المحال في رابع يوم حظر

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، قرار غلق المحال التجارية برابع أيام الحظر، فيما واصلت محال السوبر ماركت والصيدليات والمخابز عملها بشكل طبيعي.

يأتي ذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ووجه محافظ الإقليم، بالمرور والمتابعة المستمرة لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء، بالإغلاق التام لجميع المحلات التجارية، والمقاهي، والكافتيريات، والنوادي الرياضية، وجميع الصالات الرياضية، مشددًا على تنفيذ قرار الغلق، وتطبيق القانون على جميع المخالفين، وذلك بالتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية ورجال الشرطة بكفرالشيخ.