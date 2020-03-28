"بنك القاهرة" يتبرع بأجهزة تنفس صناعي بالتعاون مع "الشفاء المصري"

أعلن بنك القاهرة عن توفير 4 أجهزة تنفس صناعي لغرف العزل والرعاية المركزة بالمستشفيات الأكثر احتياجاً بالتعاون مع بنك الشفاء المصري، ضمن مشاركته المجتمعية لمساندة القطاع الطبي المصري في مواجهة وباء كورونا المستجد "كوفيد 19".

من جانبه قال طارق فايد رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي للبنك "إن دور بنك القاهرة كمؤسسة مالية لم ولن يتوقف عند توفير التمويل للمؤسسات والأفراد فحسب، فالبعد المجتمعي يعد محوراً أساسياً في خطة وسياسات العمل التي ينتهجها البنك".

وأشار فايد، إلى أن الفترة الراهنة دفعت البنك نحو اتخاذ العديد من الخطوات استباقية على عدة مستويات وفي مقدمتها المسؤولية المجتمعية.

وأضاف فايد، أن دور البنك في مواجهة الظروف الراهنة يأتي على مستويات عديدة أبرزها دعم القطاع الطبي، ومساندة خطط الدولة لدعم العمالة اليومية التي تأثرت نتيجة انتشار كورونا بالتعاون مع بنك الطعام المصري من خلال توفير المواد الغذائية اللازمة، إلى جانب تقديم كافة التسهيلات للعملاء لتأجيل سداد أقساط القروض، وتوفير الحماية اللازمة للعاملين بالبنك والعملاء المترددين على شبكة الفروع المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية، تنفيذاً لتعليمات البنك المركزي المصري.

وأكد رئيس مجلس الإدارة، أن البنك يواصل اتخاذ كافة الإجراءات والخطوات الجادة نحو مساندة كافة مؤسسات الدولة في مواجهة التحديات الراهنة بالتعاون مع كبرى المؤسسات في مجال العمل المجتمعي.