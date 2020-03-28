وزيرة الهجرة: نهتم بكل المصريين بالخارج لكن الأولوية للعالقين

قالت نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إنه جرى تشكيل لجنة يوم الخميس الماضي، مكونة من وزارات الهجرة والخارجية والصحة والطيران والنقل، للمساعدة فيما بينها، في عملية عودة المصريين العالقين بالخارج.

وأضافت "مكرم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل على شاشة "الحياة"، أن وزير الخارجية سامح شكري، كلف البعثات المصرية في الخارج، بعمل تعداد للعالقين المتواجدين وحصرهم في كل دول العالم، وليس المقيمين.

وتابعت أن الأولوية للعالقين، سواء الذي كان متواجدا في الخارج للزيارة أو السياحة أو العلاج، أو شهر عسل، و"سفاراتنا عملت شغل كبير جدا في عملية لحصر، والطيار محمد منار وزير الطيران بيشوف التجمعات ويتابعها ويرسل لها طائرات مصر للطيران".

وعن الدول التي بها أكبر عدد من العالقين، أوضحت أن الولايات المتحدة هي الأكبر، "أمريكا فيها طلاب، وزيارات عائلية وسياحية، وكذلك فيه عالقين في المملكة العربية السعودية، ومشكورة وافقت على إن طائرات من مصر للطيران، تاخد العالقين من الرياض، وأبها وجدة والدمام، كما أن هناك تواصلا مع المعتمرين والعالقين، وتواصل بين الخارجية المصرية والسعودية".

واستطردت: "فيه شريحة كبيرة في سنغافورة وبالي، راحوا يقضوا شهر العسل والفترة انتهت، والفنادق باهظة الثمن عليهم، ونعمل على إعادتهم، وكذلك إعادة العالقين في ماليزيا والمالديف وإندونيسيا".