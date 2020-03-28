لمكافحة كورونا.. غلق حدائق قصر المنتزه بالإسكندرية أمام الجمهور

أصدر اللواء بهاء طاحون، رئيس مجلس إدارة شركة المنتزه للسياحة والاستثمار والعضو المنتدب، اليوم السبت، قرارًا بغلق حدائق قصر المنتزه في الإسكندرية، اعتبارًا من الغد ولحين إشعار آخر.

ويأتي القرار في إطار جهود الدولة لمنع التجمعات والزحام حرصًا على سلامة المواطنين، ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".

وشهدت حدائق المنتزه عددًا من التجمعات، اليوم السبت، وذلك عقب إغلاق الشواطئ، حيث حرص عدد كبير من المواطنين على دخول الحديقة والتنزه بها.

كان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية أصدر، أمس، قرارًا بإغلاق جميع شواطئ المحافظة، أمام الجمهور اعتبار من اليوم ولحين إشعار آخر، لمنع التجمعات والزحام.