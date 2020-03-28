محافظ الإسكندرية بعد إغلاق منطقة المنتزة: "والله مصر ربنا حاميها"

كشف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تفاصيل إصداره قرار إغلاق الشواطئ، بسبب زحام المواطنين، مؤكدا أنه شاهد زحام الأهالي في الشواطئ، لافتًا أنه لم يتوقع حدوث هذا الزحام، وأصدر قرار بالإغلاق.

وأوضح الشريف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه شاهد صور زحام السيارات في منطقة المنتزة، وتواصل مع رئيس الوزراء، وفوضه في إغلاق منطقة المنتزة.

وأشار المحافظ، إلى أنها تابعة لوزارة السياحة، وتواصل بعدها مع وزير السياحة، ثم أصدر قرار بإغلاق منطقة المنتزة، ناصحًا المواطنين بالبقاء في منازلهم، مضيفًا: "والله مصر ربنا حاميها".