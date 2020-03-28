نتنياهو يوجه حكومته بتشديد القيود على حركة السكان منعًا لانتشار كورونا

وجه رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو حكومته بالاستعداد إلى تشديد القيود على الحركة الرامية إلى الحد من انتشار وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" بدءً من غد الأحد.

وحذر نتنياهو، من أنه في حال لم يحدث تغيير في اتجاه العدوى خلال عطلة نهاية الأسبوع، فإغلاق "البلاد" بشكل كامل سيكون أمرًا حتميًا، وجاء ذلك حلال اجتماع وزاري، كُلفت خلاله وزارة المالية بالزيادة في تخفيض القوى العاملة في البلاد، حسبما أوردت صحيفة "جيروزالم بوست" الإسرائيلية، اليوم، على موقعها الإلكتروني.

من جانبها، أعلنت وزارة صحة الاحتلال الإسرائيلي، تسجيل حوالي 3 آلاف و360 مصابًا بكورونا، بزيادة 794 حالة خلال عطلة نهاية الأسبوع، من بينهم 50 في حالة حرجة، مُضيفة أن عدد الوفيات بلغ 12 حالة حتى الآن، جميعهم من كبار السن، كما تعافي 89 شخصًا.