نيفين جامع: نسعى لقلب المحنة إلى منحة وتدعيم الصناعة المحلية

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن السلع الغذائية لها أولوية قصوى لدى الدولة، وهناك تنسيق كامل مع وزارة التموين لتوفير ما يحتاجه المواطن، حتى لا يشعر المواطن بأي نقص في أي سلعة.

وأضافت جامع، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي خالد أبو بكر على شاشة "on e"، أن آخر قرارات الحفاظ على السلع الغذائية كان وقف تصدير البقوليات بشكل عام، مؤكدة على أنها لا تصدر قرارا دون دراسة وتنسيق كامل مع الوزارات والجهات المعنية.

وتابعت أن هدف الحكومة الأول والأخير هو الاستقرارا وخدمة المواطن، "مينفعش أكون بستورد حاجة وييجي حد يعمل إعادة لتصديرها بعد تغليفها بشكل معين أو مختلف بأي شكل من الأشكال.

واستطردت أنها تحدثت مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن استغلال الظروف ودعم المنتج المحلي، والاستفادة من مستلزمات الصناعة المحلية.

وأوضحت أن الحكومة تسعى لقلب هذه المحنة إلى منحة، "عندنا رجال الأعمال والصناعة والبنية الأساسية في المصانع والمجمعات عشان نقلل استيرادنا ونعتمد على منتجنا المحلي".