القباج: 100 ألف أسرة جديدة بـ"تكافل وكرامة" تبدأ من أبريل

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة ناقشت الخميس الماضي، مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، العلاوات المجمعة، حيث جرى قبول مقترح القانون الذي تقدمنا به، مشيرةً إلى أن ذلك يأتي على خلفية قرار الرئيس بضم العلاوات الخمس.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، الذي يقدمه الإعلامي خالد أبو بكر عبر شاشة "ON E"، أن من المقرر أن يطرح القانون على مجلس النواب، مشيرةً إلى أن تكلفته تبلغ 27.6 مليار جنيه، وستطبق العلاوات بداية من العام المالي الجديد.

وتابعت أن هناك سلسلة إجراءات تشريعية ستتم، وهذا الإجراء كلف الدولة 35 مليار جنيه، وسيكلف الدولة في الفترة القادمة 7 مليارات جنيه سنويًا، مردفةً: "ملف الحماية الاجتماعية على عاتقنا، ونحن معنيون به، ونحب أن نخدم المجتمع من خلاله، والزيادة القادمة لأصحاب المعاشات 14% بداية من السنة الجديدة.

وأردفت: "سنزود 100 ألف أسرة جديدة في برنامج تكافل وكرامة، وسيكون أول راتب لهم في أبريل المقبل بدلًا من السنة المالية الجديدة، وهناك 3.5 مليون أسرة في تكافل وكرامة بواقع 15 مليون مواطن مصري، و19.3 مليار جنيه ميزانية المبادرة".

وواصلت: "هناك أطفال أدمنوا الشوارع ويرفضون التعاون معنا، اللي في الزمالك تعبونا، والزملاء حاولوا العمل في السيول لنجدة الكبار والأطبال، ونتعاون مع 2000 جمعية أهلية في هذا الإطار".