وزيرة التضامن: قرارات دعم العمالة غير المنتظمة الاثنين المقبل

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن العمالة غير المنتظمة بمصر من عمال المقاولات، وقررت وزارة القوى العاملة إقامة مبادرة لدعمهم، والتضامن الاجتماعي أقدمت على عمل مبادرة لهم بشكل عام، في عمل مشترك مع الوزارات والجهات المعنية، للدعم النقدي والعيني لهم، ويتم المناقشة وحتى الآن لم تتخذ القرارت ولم تحدد الفئات المستحقة لهذا الدعم.

وأوضحت القباج، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن وزير القوى العاملة أطلق موقعا إلكترونيا لتسجيل العمالة غير المنتظمة في مصر، والتي تصل لملايين، شارحة أن الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط هي مقرر اللجنة المشكلة، والأعداد كبيرة جدا للعمالة الغير منتظمة، وجار التنسيق مع القطاع الخاص والبنوك للمساهمة في المبادرة.

وشرحت القباج أن بعض أصحاب الأعمال الخاصة سيدعمون عمالتهم غير المنتظمة، والأمور تتضح بشكل كبير يوم الإثنين المقبل وستصدر قرارات لدعم هذه العمالة، كاشفة أن الفئات الأشد فقرا لها الأولوية ثم الأقل فقرا.

وأشارت القباج إلى أن 3 ملايين و200 ألف شخص قدموا طلبات إعانة بأمريكا حتى الآن، موضحة أن أمريكا ليس لديها نظام تكافلي، والقطاع الخاص لا يدع العمالة "إحنا 100 مليون، وجزء كبير من المطاعم والشركات لسة شغالة.. والصورة ليست قاتمة".

وكشفت القباج أن الوزارة كانت تعمل على تعويض المواطنين عن فقد محاصيل زراعية ومنازل وأدوات كهربائية بمبالغ بين 10 و15 ألف جنيه "أزمة الطقس السيئ وكورونا جاءوا ورا بعض".

وأشارت القباج إلى أن صرف المعاشات في كافة المحافظات هذا الشهر سيراعى فيه عدم التكدس على مكاتب البريد والصراف الآلي، وتم تقسيم مواطني المعاشات لشرائح للصرف لمنع التكدس".