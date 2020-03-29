مسؤول: عودة الحياة تدريجيا في مدن الصين ورفع القيود عن هوبي ووهان

قال الدكتور عمار البعداني المكلف من قبل الحكومة الصينية لتوعية الأجانب حول مواجهة فيروس كورونا، إن هناك عودة لتطبيع الحياة تدريجيا في معظم مدن الصين ورفع القيود عن مدن هوبي ووهان والسماح بحركة التنقل مع الاحترازات والتدابير.

وأضاف البعداني خلال مداخلة عبر "سكايب" مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc"، أنه سيجرى رفع القيود بالكامل عن مدينة ووهان في 8 أبريل المقبل، مشيرا إلى أن الصين تتخذ التدابير الاحترازية في المنافذ البرية والبحرية والجوية تجاه القادمين من دول أوربا خشية نقل الفيروس للبلاد مرة أخرى.

وأكد البعداني أن مواجهة الفيروس ليست في المصل أو اللقاح أو الدواء قدر ما هي في التزام المنازل والالتزام بالتعليمات الحكومية، مشددا على أن خطورة فيروس كورونا تأتي من ضرب الأنظمة الصحية للدول وتهديدها للأمن القومي.

ونفى البعداني تسبب أكل الخفاش والحيوانات البرية في نشر المرض، مؤكدا أن نسبة الذين يأكلوا هذه الحيوانات البرية ضئيلة ولا تصل لـ1%، بالإضافة إلى أنها وفق للقانون الصيني ممنوعة ومجرمة، وأن هذه الحيوانات تحت الحماية وممنوع أكلها وشرائها، مشددا على أن الفيروس اتنقل من مخالطة الخفاش وليس من أكلها.

وأضاف: "على الشعوب أن تدرك خطوة الموقف"، متسائلا: "لماذا لا نتعلم من التجارب الناجحة الملهمة تحدثت عن بقاء الناس في المنازل؟".