سلبية 860 فحصا مخبريا لضيوف الإمارات العائدين من الصين

قال الدكتور فيصل مصلح الأحبابي، رئيس قسم برامج الأمراض المعدية في مركز أبوظبي للصحة العامة، إن جميع الفحوصات المخبرية التي أجريت على رعايا الدول الذين تم إجلاؤهم من مقاطعة هوبي الصينية وتستضيفهم حاليا "مدينة الإمارات الإنسانية" بأبوظبي جميعها سلبية وتؤكد خلوهم من فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

وقال الأحبابي، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات، إنه تم إجراء 4 فحوصات مخبرية لضيوف الإمارات والبالغ عددهم 215 شخصا خلال فترة الحجر الصحي والمقدرة بـ 14 يوما والتي جاءت نتائجها جميعها سلبية.

وأضاف أنه تم إجراء 860 فحصا مخبريا لضيوف الإمارات المقيمين في مدينتها الإنسانية على 4 مراحل إضافة إلى 153 فحصا للكادر الطبي والعاملين في المدينة على 3 مراحل بإجمالي 1013 فحصا مخبريا أكدت جميعها سلامتهم وخلوهم من فيروس كورونا المستجد.