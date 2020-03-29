منها دفع أجور العاملين.. 6 توصيات من رابطة تجار السيارات للمعارض

في ظل تفشي وباء فيروس كورونا الذي اجتاح العالم، تشهد مصر حظر تجول، بدءً من الأسبوع الماضي، للحد من انتشار الفيروس، الذي تسبب في غلق العديد من المحال، وتسريح العديد من العمالة.

أصدرت رابطة تجار السيارات، بيانا ببعض التوصيات، لتجار السيارات في مصر، بعد تدهور أحوال القطاع نتيجة توقف عجلة البيع والشراء، خاصة بعد إصدار قرار بمنع تراخيص السيارات الجديدة، وتضمن البيان، توصيات عدة كالآتي:

1- دعوة تجار السيارات لإغلاق صالات العرض بشكل مؤقت، حرصا على عدم نقل العدوى.

2- إن لم يتمكن التجار من إغلاقها بشكل كامل، فيجب تقليل نسبة الموظفين إلى النصف.

3- عدم تسريح الموظفين، وفي حالة عدم القدرة على سداد رواتبهم، التواصل مع رابطة التجار لحل الأزمة، وصرف رواتبهم.

4- تم التعاقد مع شركة كبيرة ومعتمدة، لتعقيم معارض السيارات، وسيتم تعقيم معارض مدينة نصر يوم الأحد والأثنين، ومعارض مصر الجديدة يوم الثلاثاء، وباقي المعرض يومي الأربعاء والخميس.

وسيكون التعقيم بأسعار مناسبة، وتعقيم مساحة 100 متر بسعر 400 جنيه، ورقم التواصل مع رئيس الرابطة 01117200021.

5- وستوفر الرابطة مواد كحولية وكمامات للعاملين بجميع المعارض.

6- ستوفر الرابطة، كراتين مواد غذائية للعاملين في المعارض.