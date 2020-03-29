لامبورجيني تحقق زيادة في المبيعات بنسبة 28% في 2019

نمت مبيعات لامبورجيني بنسبة 28٪، من 1.42 مليار إلى 1.81 مليار يورو في 2019.

وكان نمو المبيعات العالمية أقوى، حيث ارتفع بنسبة 43٪ إلى 8.205 سيارة جرى تسليمها للعملاء الذين لديهم سجلات مبيعات في جميع المناطق الرئيسية بأمريكا وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا والمحيط الهادئ.

وباعت سيارة "Super SUV Lamborghini Urus" في العام الأول لتوافرها الكامل 4.962 سيارة، لتواصل مبيعاتها المرتفع.

وجرى استكمال هذا النجاح بأداء مبيعات قوي من خطي إنتاج السيارات الرياضية الخارقة V12 Aventador Huracán، بالإضافة إلى ذلك، جلبت تعيينات جديدة وصل إلى 1.787 موظفا في نهاية عام 2019.

وجرى تأكيد لامبورغيني مرة أخرى في عام 2019، كواحدة من أكثر الشركات جاذبية، وحصلت على شهادة أفضل صاحب عمل في إيطاليا للسنة السابعة على التوالي.

وتحتفظ لامبورجيني بمنتجات جذابة ووجود مبيعات عالمي قوي مع 165 وكيلاً يخدمون 51 دولة.

ويشهد العام 2020 بدء تسليم مشتقات V10 Huracán EVO الجديدة بالإضافة إلى Lamborghini Sián: سيارة رياضية هجينة فائقة الإصدار محدودة، إلى جانب كشف النقاب المخطط لها.