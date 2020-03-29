مصر ولادة.. "ميسرة" طفل يساعد كبار السن في النمسا جراء أزمة كورونا

قال ميسرة محمود، طفل مصري يعيش في النمسا يبلغ من العمر 14 عامًا، إنه أطلق مع اثنين من أصدقائه، مبادرة لمساعدة كبار السن، الذين لا يستطيعون الخروج من منازلهم بسبب فيروس كورونا، حيث يعملون على إحضار كل طلباتهم، موضحًا أنه ينزل إلى الشارع، من أجل إحضار طلبات هؤلاء المرضى وكبار السن.

وأضاف "محمود"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة مساء"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، على شاشة "التلفزيون المصري"، أنه يخشى على نفسه في الوقت ذاته، عند إقدامه على هذا العمل، حيث يرتدى ماسك وقفاز، "أحيانا مش بنشوف الناس اللي بنساعدها، ممكن يكونوا قاعدين جوه ويخرجوا الفلوس، ويكتبوا الحاجة اللي هما عاوزنها، واحنا نروح نجبها، ونسيبها ليهم قدام الباب".

وأشار الطفل المصري، إلى أنه حال لقائه مع كبار السن، يترك مسافة مترين بينهما، "اللي عاوز أكل بنشتري ليه أكل أو حد عاوز حاجة من الصيدلية أو السوبر ماركت"، موضحًا أن تلك الفكرة، ليست فكرة أسرته ولكن فكرته هو وأصدقائه في عمره، " أنا أسف أن لغتي العربية ضعيفة، أنا في النمسا بتكلم على طول ألماني، وبتكلم عربي مع بابا وماما في البيت بس".

وتابع :" أنا في الإعدادي، بندرس كل حاجة زي مصر رياضة وغيرها من المواد، باجي مصر مع الأسرة كل سنة، وبنزل البلد وبروح القاهرة "، موضحًا أنه كان سعيد للغاية باحتفاء وسائل الإعلام النمساوي به، بعد تلك المبادرة، "كنت مبسوط عشان الناس الكبار في السن شافوا الأعمال بتاعتنا شافونا على التليفزيون، وده خلانا نساعد أكتر ناس".

ووجه الطفل المصري رسالة :" مفيش حد يطلع من البيت إلا لما ييجي يجيب حاجة ضرورية، مثلا يروح السوبر ماركت أو الصيدلية فقط، أو يساعد الناس الكبيرة، اللي يقدر ينزل يساعد الناس كلها، مسلمين أو مسيحيين كله يساعد بعض، مفيش حاجة، اسمها في وقت صعب مسلمين أو مسيحيين، بالذات في الوقت ده ومش لعبة، كله دلوقتي لازم يساعد بعض، عاوز أشكر السفير المصري في النمسا أنه اتصل بي وكرمني".