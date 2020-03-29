ارتفاع عدد المصابين بكورونا في فلسطين إلى 98

ارتفع عدد المصابين الفلسطينيين بفيروس كورونا المستجد أمس السبت، إلى 98 إصابة، حسبما أعلن الناطق باسم الحكومة، إبراهيم ملحم في بيان له.

وأضاف البيان وفقا لوكالة أنباء "سبوتنيك": "ظهرت نتائج الفحوصات المخبرية التي أجريت لـ"37"عينة أُخذت من مشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا في مدينتي جنين ورام الله، إصابة سيدة ثلاثينية من قرية القبيبة شمال غرب القدس ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في فلسطين إلى 98، إصابة، تعافى منها 18 إصابة في مدينتي بيت لحم والخليل".

وأكد الناطق باسم الحكومة، أن الحالة الصحية لجميع المصابين الـ92 مستقرة، إذ تشافى منها 18.