"الصحة" تطالب المستشفيات الجامعية والخاصة بالإبلاغ عن حالات "كورونا"

ناشد الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، المستشفيات الجامعية والخاصة إبلاغ الوزارة فور الاشتباه في إصابة أي حالة بفيروس كورونا المستجد.

وقال مجاهد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر" إن بعض المواطنين يخافوا من الذهاب للمستشفيات، مؤكدا أن الذهاب للمستشفى فور ظهور الأعراض لمصلحة المواطن ومصلحة أسرته.

وأشار إلى أنه سيجرى فورا إرسال فريق من وزارة الصحة للتعامل مع الحالة حال عدم إمكانية نقلها لمستشفيات وزارة الصحة: "فيه حالات في مستشفى خاصة وظهرت عليه اعراض وتم تشخيصه في وقت متأخر"، مشددا: "ولو عندك حالة وظهر عليها أعراض تواصل مع وزارة الصحة".

"الكارثة انك متجيش وتهمل في حق نفسك وصحتك وتفضل وتسبب العدوى لأسرتك".