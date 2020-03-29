وزير الاتصالات: لو لم نرفع كفاءة شبكات الإنترنت 6 أضعاف لانهارت الآن

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، إن الوزارة أطلقت مبادرة في لافتة تقدير واحترام وإجلال للأطباء بمستشفيات العزل الصحي، الذين يواجهون هذا الوباء، على أن يتم منحهم 3000 دقيقة و10 جيجا لكل فرد مجانا، للتواصل مع ذويهم أثناء فترة العزل.

وأضاف طلعت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن هؤلاء الأطباء بالصف الأول على الجبهة في هذه المعركة وتم عمل هذه المبادرة بالتواصل مع شركات الاتصالات.

وأوضح طلعت أن هذه المبادرة مخصصة لمستشفيات العزل فقط للتواصل مع العالم الخارجي أثناء فترة العزل.

وأشار طلعت إلى أن شبكات الإنترنت وشبكات البيانات تأثرت بسبب ضغط الأحمال على شبكة الاتصالات في العالم كله، حيث تشهد الأحمال ضغطا بشكل غير مسبوق، مشيرا إلى أن مشكلات الإنترنت العادية قد تكون السبب في تباطؤ الإنترنت مع زيادة الضغط على الشبكات.

وتابع طلعت أن رفع كفاءة الشبكات لـ6 أضعاف جعلها تتحمل الأحمال التي تتعرض لها اليوم في ظل الأزمة الراهنة، ولولا ذلك لم تكن لتتحمل هذه الأحمال، كاشفا أن مواقع التعليم والترفيه ومتابعة البرامج وأخبار الوباء تتعرض لاختناق بسبب الضغط عليها، وقد تكون المشكلة غير متعلقة بضعف الإنترنت.

واستكمل طلعت، أن مصر أصبحت بالمستوى الثالث بين دول أفريقيا في شبكات الإنترنت، وفقا للمؤسسات العالمية، موضحا أن الأحمال على المواقع التعليمية للطلاب 3 أضعاف خلال الأسبوعين الماضيين، والأحمال والأعداد تزيد، ما يسبب اختناقا.

وشدد طلعت على أن هناك تعاونا بين وزارتي التربية والتعليم ووزارة الاتصالات لتقديم خدمة متميزة للطلاب.