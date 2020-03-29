وزير التعليم: أعطينا فرصة لطلاب النقل لعمل البحث بإشراف أولياء الأمور

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة أعطت لطلاب النقل، الثقة في عمل مشروع البحث بجهده، تحت إشراف أولياء الأمور، الذين لديهم اهتمام بأن يتعلم أبنائهم شيء مفيد في حياتهم، "اللي عاوز يستغل الفرصة أهلا وسهلا، واللي مش عاوز لا يلومن إلا نفسه".

وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة مساء"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، على شاشة "التلفزيون المصري": "احنا عندنا مهارة غريبة، وهي أننا نتجادل طول الوقت، إحنا في أزمة، ولو حد من اللي بتتكلم يحط نفسه مكانا يقولنا اية الحل؟"، مستطردًا: "قولنا كمل السنة، واتعلموا مع نفسكم في البيت، قالوا لا مفيش دروس، ومفيش مدرسة هنتعلم ازاي، قولنا خلاص هتمتحن في اللي درستوه فقط، برضوا مش عاجب".

وأكد وزير التربية والتعليم، أنه اتفق مع الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، وكذلك المجلس الأعلى للجامعات، على تدريس ما تبقى للطلاب، وما فاتهم في الثانوية العامة في العام الأول في الجامعة، بما يتناسب مع كل قطاع "يعني واحد داخل طب، كان ناقص فصل مثلا في البيولوجي الجامعة هتكمله، بس مش هتروح تدرس له تاريخ وفلسفة".

وتابع:" لو واحد داخل هندسة، وكان ناقصه فصل في الرياضيات، أكيد الجامعة هتكمله ليه، مش هتروح تدرس له أي حاجة أدبية".