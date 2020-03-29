وزير الزراعة عن ارتفاع أسعار الخضر والفاكهة: "ناس بتستغل الظروف"

كشف السيد القصير وزير الزارعة، عن ارتفاع أسعار الخضر والفواكه خلال الفترة الأخيرة، مشددا على أن تكلفة الإنتاج، لم تزيد، وأن سبب زيادة الأسعار الموجود حاليا، أن "بعض الناس بتستغل الظروف".

وأوضح القصير في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، أن وزارة الزراعة لديها 300 منفذ بيع، تبيع خلاله منتجات الوزارة، والمنتجات الأخرى بأسعار أقل من مثيلاتها، في السوق، بنسبة تصل لـ20%.

ونصح القصير المواطنين، بعدم الشراء بدافع الخوف: "احنا كشعب، يجب إننا منشتريش بدافع الخوف، لأن الإقبال الكبير بيرفع السعر، واننا نشتري للاستهلاك"، مشددًا على قدرة الدولة على تأمين السلع الاستراتيجية: "يجب إننا نتأكد إن الدولة قادرة وكل السلع الاستراتيجية موجودة"، متوقعًا استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة.