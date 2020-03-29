محافظ بورسعيد يتابع انتظام وصول "ناقلات الحاويات" لميناء شرق

حرص اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، مساء أمس، على متابعة انتظام حركة "ناقلات الحاويات"، المتجهة إلى ميناء شرق بورسعيد.

حيث أكد اللواء عادل الغضبان، أن العمل يجري بشكل منتظم بمواني شرق وغرب بورسعيد، وأن هناك إجراءات مشددة لتسهيل حركة ناقلات الحاويات، مشيرا إلى أن العمل يجري على مدار اليوم، بمعديتي الرسوة وشرق بورسعيد لنقل الحاويات إلى المواني.

وأوضح محافظ بورسعيد، أن هناك إجراءات إحترازية مشددة بمواني بورسعيد، وذلك من خلال التعقيم المكثف على مدار اليوم، وخضوع العاملين للكشف المبدئي بجهاز الحرارة، وكذلك استخدام الكمامات والجونتي، وذلك لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وحرصا على انتظام العمل.