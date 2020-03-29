التحالف العربي: الهجوم الحوثي على السعودية يستهدف وحدة العالم

علق التحالف العربي، على الهجوم الحوثي بالصواريخ، الذي شهدته مدينة الرياض بالسعودية، مساء أمس، مؤكدا أنه لا يستهدف المملكة فقط، بل يستهدف وحدة العالم.

وقال العقيد تركي المالكي، المتحدث باسم التحالف العربي، إن هذا الاعتداء الهمجي لا يستهدف السعودية فقط، بل وحدة العالم وتضامنه خاصة في ظل هذه الظروف العصيبة التي يتوحد فيها العالم لمحاربة تفشي وباء كورونا، وفقًا لما نقله موقع "سكاي نيوز".

وأضاف أن هذا التصعيد من ميليشيا الحوثي، لا يعكس إعلانها قبول وقف إطلاق النار، وخفض التصعيد، وإنما هي استمرار لاستراتيجية إيران بالتزييف والمماطلة، لتعميق معاناة الشعب اليمني.

وكانت السعودية، اعترضت صاروخًا باليستيًا في سماء الرياض، فيما شهدت مدينة جازان سقوط صاروخ آخر.

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات البالستية لحماية المدنيين وحماية الأمن الاقليمي والدولي.