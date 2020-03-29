مطاعم شرم الشيخ تتسابق للاشتراك في "قائمة الخير"

تقدم اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بالشكر لمطاعم ومحلات الخضروات، التي مدت يد العون، وساهمت في مبادرة " قائمة الخير"، لمساعدة الأسر المحتاجة، وذلك في ظل ظروف الكساد التجاري والاقتصادي، التي تمر بها البلاد، جراء إجراءات مكافحة فيروس كورونا، وما تبعه من إجراءات حظر التجوال، حفاظا على أرواح المواطنين،

وقال المحافظ، إن المطاعم ومحلات الخضراوات بمدينة شرم الشيخ، تسارعت للمشاركة في "قائمة الخير"، التي جرى الدعوة لها، لمساعدة الأسر المحتاجة بالمحافظة.

وأشار المحافظ، إلى أن أكثر من 6 مطاعم، قررت تقديم وجبات لغير القادرين مجانًا، خاصة في الوديان التابعة للمدينة، مع تخفيض الأسعار على الوجبات والسندويتشات للأسر العادية، وتوصيل الوجبات الدليفري لهم مجانا، وذلك مراعاة لظروف حظر التجوال.