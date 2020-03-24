نائبة محافظ جنوب سيناء تقود حملة تطهير شوارع مدينة شرم الشيخ

ترأست المهندسة إيناس سمير، نائب محافظ جنوب سيناء، حملة موسعة لتعقيم وتطهير الشوارع الرئيسية والفرعية بجميع قطاعات بمدينة شرم الشيخ، بالتعاون مع الجهات المعنية بالمدينة.

وأكدت نائبة محافظ جنوب سيناء، أنه يتم غسل الشوارع والميادين بالمطهرات من خلال سيارات الحماية المدنية، وذلك ضمن الإجراءات الإدارية وتدابير الطوارئ والاحتوائية للتصدي لفيروس كورونا.

وقالت "إيناس"، إنه جرى استغلال فترة الحظر وعدم تواجد المواطنين بالشوارع نهائيًا، في تعقيم وتطهير الشوارع والميادين والحدائق العامة منعا لانتشار الفيروس.

وأضافت نائبة المحافظ، أن الجميع يعمل كخلية نحل، لمجابهة ومحاصرة الفيروس، ومنعه من التواجد بمدينة شرم الشيخ، وجميع مدن المحافظة، وذلك من خلال اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، للتأكد من خلو جميع القادمين للمحافظة من حملهم للفيروس.