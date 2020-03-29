علي جمعة ينتقد الدعاء الجماعي في البلكونات مع أزمة كورونا: أمر خاطئ

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية سابقًا، إن ما يفعله البعض من اللجوء إلى الشرف والبلكونات، للدعاء إلى الله بسبب أزمة فيروس كورونا، شيء خطأ، وليس من فعل السلف الصالح، موضحًا أن الأصل في الدعاء، هو اللجوء إلى الله منفردًا، في تضرع وخشية.

وأضاف "جمعة"، خلال حواره في برنامج "من مصر"، مع الإعلامي عمرو خليل، الذي يُعرض على شاشة "سي بي سي"، أن انتشار فيروس كورونا، أزمة يمر بها العالم أجمع، وأثبتت أن الجميع لجأ إلى الله في تلك المنحة، وربما أن تكون هذه الأوبئة، اختبار من الله عز وجل، للرجوع إليه مرة أخرى.

وأشار مفتي الجمهورية سابقًا، إلى أنه في حالة استمرار الوباء لشهر رمضان، فالواجب هو الالتزام بأمر الأطباء، لأنها هي القاعدة، ولكن لابد أن نستبشر خيرا، حيث إن حفظ النفس، يأتي في المرتبة الأولى في المقاصد النظام العام، مؤكدًا أن من يقوم بالافتراش ويصلى خارج المسجد فى الوقت الذى منعت فية الصلاة بداخله، فهو مخالف لسنة النبي.