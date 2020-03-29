"التموين": حررنا 1200 قضية أمن دولة طوارئ خلال أسبوع

أوضح أيمن حسام، مساعد وزير التموين للتجارة الداخلية، أنهم سيتعاملون بلا هوادة، مع أي تاجر يستغل الأزمة الحالية التي يعيشها السوق المصري، بسبب إجراءات مواجهة فيروس كورونا الجديد، وسيتم تحويل أي مخالفة تموينية، إلى نيابة أمن الدولة العليا طوارئ، والعقوبات قد تصل في مخالفات التلاعب بالسوق، إلى 8 سنوات سجن.

وأضاف "حسام"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "المصري أفندي"، مع الإعلامي محمد علي خير، على شاشة "القاهرة والناس"، أن وزارة التموين، تسير 1250 حملة تفتيشية رقابية في الأسواق يوميا، لمتابعة اجراءات التصدي لفيروس كورونا، من عدم التلاعب بالأسعار، واحتكار السلع التموينية، مؤكدا تحريرهم 1200 قضية أمن دولة طوارئ، خلال أسبوع فقط.

وأشار مساعد وزير التموين، إلى أن الدولة تؤمن الاحتياطيات التموينية بشكل عام، بغض النظر عن الظروف الحالية، التي تشهدها مصر والعالم، موضحا أن سياستهم في هذا الصدد، تنفذ بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بزيادة المخزون، لأننا نعيش في منطقة غير مستقرة، محذرا التجار المستغلين، من التلاعب بالأزمة قائلا: "أي تاجر دخيل أخرج من السوق الآن، لأنك بتعرض حياتك لدمار كامل".