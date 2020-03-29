أسعار العملات اليوم الأحد 29-3-2020 في مصر

ترصد "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة التي تقدمها لمتابعيها وقرائها، متوسط أسعار العملات وفق التعاملات الصباحية التي وردت اليوم، الأحد 29 مارس الحالي في بعض البنوك العاملة على النحو التالي:

سعر الجنيه الإسترليني

سجّل سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر نحو 19.02 جنيه للشراء، و19.70 جنيه للبيع، وفي بنك البركة سجّل نحو 18.39 جنيه للشراء، و18.98 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سجّل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 15.71 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع، في بنك عودة نحو 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سجّل سعر اليورو في بنك الإسكندرية نحو 17.04 جنيه للشراء، و17.30 جنيه للبيع، فيما سجّل سعر اليورو في بنك بلوم نحو 17.06 جنيه للشراء، و17.30 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سجّل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، فيما سجّل في بنك مصر نحو 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي

سجّل سعر الدرهم الإماراتي في بنك عودة نحو 4.27 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع، وسجّل في البنك الأهلي المصري نحو 4.25 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.